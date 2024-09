La storica pasticceria Ferrari cambia vita | ceduta al papà di Granonero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ravenna, 4 settembre 2024 – Inizia una nuova avventura per il bar, storico locale di via Gordini, in pieno centro storico a Ravenna, che negli ultimi tredici anni è stato gestito da Sergio Savigni e dalla figlia Roberta. Il nuovo titolare è Stefano Benedetti, ideatore e anima della Torrefazione, a cui fanno capo anche altri locali a Ravenna come il Coffee House a Fornace Zarattini, la Coccinella e il Tribeca, oltre al Coffee House a Imola. “L’idea – spiega Benedetti, impegnato in questi giorni a presiedere i lavori all’interno del locale – è di inaugurare il 16 settembre. Non ci saranno grandi stravolgimenti all’interno, al contrario vogliamo rispettare la storia dellae quello che rappresenta da sempre per la città”.