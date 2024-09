La sposa arriva in chiesa a cavallo ma non tutti apprezzano | Che cafonata! Siamo nel terzo millennio Povera bestia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024)re al proprio matrimonio a? Secondo la pagina Facebook Amo Casamassima è un sì: “Ci sono spose cheno in macchine lussuose, e spose cheno in sella ad uno splendidofrisone di nome Furore”, si legge a commento di un video diventato virale. Come mai? Per i tanti commenti. La gran parte in adorazione dellae del bellissimo animale. Ma alcuni molto adirati per via dell’uso dele perché giudicata una scelta cafona: “Che cozzalata! Ma come fa a piacervi una cosa del genere. La sobrietà proprio!”, “Non dimentichiamoci mai, assolutamente mai, chenele dobbiamo comportarci con il cervello e cultura del nostro tempo. Il bianco vestito simboleggia la purezza.