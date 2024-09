Joao Mario altro addio per l’ex Inter | Un privilegio Nessun rimpianto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024), ex centrocampista dell’, ha lasciato il Benfica nell’ultima finestra estiva di calciomercato per trasferirsi al Besiktas. Il portoghese ha rivolto parole d’affetto nei confronti della sua ex squadra. IL TRASFERIMENTO –, ex, è passato dal Benfica al Besiktas nella finestra estiva di calciomercato. Il portoghese è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto, a testimonianza della volontà del club turco di puntare con convinzione su di lui per il futuro. Il centrocampista ha trascorso degli anni positivi, nella squadra lusitana, con 94 partite condite da 23 gol e 14 assist. Dal punto di vista dei trofei conquistati, il classe 1993 ha vinto un campionato portoghese nel 2022-2023 e una Supercoppa nel 2024.