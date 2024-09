Jannik Sinner vs Daniil Medvedev è il super match da non perdere oggi agli Us Open

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sapevamo che si sarebbero potuti incontrare ed eccoli:vsuno contro l'altro ai quarti di finale degli Usin corso sui campi di Flushing Meadows, a New York. Il grandetra il numero 1 e il numero 5 al mondo è in programma nella notte tra, mercoledì 4 settembre, e domani alle 2.15. E noi saremo (almeno col pensiero visto il fuso orario proibitivo) lì con. Dove vederevsUs2024 in streaming Tutte le partite degli Us, a partire da quella dialle 2.15 (ora italiana) tra, vengono trasmesse in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Il fuso orario è quello americano, dicevamo, quindi prepariamoci a grandi maratone notturne, come quella di, per seguire live l'ultimo Slam dell'anno.