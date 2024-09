Italia redditi delle famiglie ancora in calo Peggio di noi solo la Grecia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Inutile prendersela con l’inflazione o con qualche strana fatalità. Anche depurando il reddito reale lordodalle dinamiche inflattive per confrontarlo con quelle degli altri Paesi, l’risulta essere al penultimo posto in Europa. Secondo Eurostat, fra il 2008 e il 2023 il reddito è sceso del -6,26%, contro il +12,59% della Germania.laha fatto, con un crollo del -20%. In parole povere, come spiega Valentina Conte su Repubblica, “in 15 anni una famigliana ha bruciato quasi un quinto del suo reddito rispetto a una tedesca”. Se aggiungiamo che il costo della vita è aumentato in modo esponenziale, questo significa che il potere d’acquisto deglini si è ridotto in modo impressionante. Emerge in tutta la sua evidenza la dicotomia che esiste fra alcuni dati economici generali e la realtà che le persone devono affrontare ogni giorno.