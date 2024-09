Horizon - An American Saga Capitolo 2 svela per chi batte il cuore di Kevin Costner

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo aver scatenato un vero e proprio caso mediatico con il suo maestoso progetto, dal titolo- Anè pronto a emozionare la platea dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con il secondodi questa opera magna. Quando Alberto Barbera ha annunciato che la kermesse avrebbe ospitato, in chiusura e fuori concorso, la proiezione di2, in tanti sono rimasti sorpresi dalla notizia. Tra chi si è domandato il motivo di una simile scelta e chi invece ha solo pensato a un modo per non mancare all'evento, si nota come e quanto la Settima Arte possa creare dei fenomeni culturali di incredibile portata.