Edilizia a scuola Ecco la mappa dei cantieri

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Come ogni anno, il personale del Comune di San Benedetto ha impiegato i mesi di chiusura estiva delle scuole del territorio per l’esecuzione di una serie di interventi di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento dei locali destinati a ospitare, tra pochi giorni, gli alunni in rientro dalla vacanze. Quest’anno, l’opera di maggior rilievo è stata effettuata sullaprimaria ’Alfortville’ dove, nel complesso, sono stati investiti oltre 100mila euro. Sono stati sostituiti i pavimenti in gomma ammalorati in quattro aule e nell’atrio al piano terra per un totale di 600 metri quadrati e il plesso è stato inoltre oggetto di un intervento di ripristino volto a riportare gli spazi di quattro aule alle condizioni precedenti l’avvento del Covid.