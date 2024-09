Confedilizia ' incentivi e sicurezza per abbassare affitti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Per garantire in Italia case consostenibili "nell'immediato la strada da seguire è quella di restituire fiducia ai proprietari, al fine di favorire l'immissione di immobili sul mercato. In due modi: attraversofiscali (lasta proponendo l'azzeramento dell'Imu per le abitazioni locate e l'estensione a tutta Italia della cedolare secca al 10 per cento) e mediante garanzie di rientro in possesso dei beni in tempi rapidi (agendo sulla fase esecutiva)". Lo scrive in un comunicato Giorgio Spaziani Testa, presidente di, commentando una dichiarazione del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. "Il presidente della Confindustria propone di agire attraverso la rigenerazione urbana - aggiunge Spaziani Testa -. Condividiamo l'aspirazione. Nel medio-lungo periodo, la rigenerazione urbana va certamente perseguita".