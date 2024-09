Chi è Naska e perché aveva litigato con Fedez

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ha iniziato la sua carriera nel 2014, autofinanziandosi e pubblicando i primi pezzi su YouTube. L’anno dopo ha esordito con l’EP The Purge, prodotto da DOD. A X Season, il suo primo singolo ufficiale (2017) ha fatto seguito Art Attack Freestyle. Nel 2018 ha lanciato i singoli Xanny e Dormi, con l’etichetta Yalla Movement di Jake La Furia, a cui han fatto seguito Non fidarti, Tu che ne sai (in collaborazione col rapper Zoda) e California, che hanno anticipato l’uscita dell’EP Alo/Ve, pubblicato il 6 marzo 2020. Nello stesso anno ha pubblicato il singolo Settembre insieme a xDiemondx. Nel corso del 2021 ha poi pubblicato i singoli Mamma non mi parla, Spezzami il cuore e Punkabbestia, brani che hanno anticipato il suo primo album in studio: Rebel, uscito il 4 marzo 2022 e dedicato alla sua prima nipotina, figlia di sua sorella, a cui è parecchio affezionato.