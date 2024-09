Calhanoglu fra i 30 per il Pallone d’Oro! Attesa per gli altri dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Stanno uscendo proprio in questi minuti i trenta candidati per il prossimo. Tra questi figura Hakan, protagonistacampione d’Italia e della sua Turchia, con la quale è arrivato ai quarti di finale di EURO 2024. CANDIDATO – Prestigiosa nomination per Hakan, inserito nei trenta candidati per il prossimo. L’unico, al momento, per la Serie A, quando mancano soltanto gli ultimi cinque candidati. Il centrocampista è stato, nella scorsa stagione, il faro del centrocampoe anche della sua Turchia, con la quale ha stupito – da capitano – a EURO 2024 raggiungendo i quarti di finale, uscendo poi prima delle semifinali contro l’Olanda.