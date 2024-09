Anci e dtd insieme per favorire processi di digitalizzazione dei comuni

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – A un anno dalla firma dell’Accordo istituzionale tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, arrivano a maturazione due iniziative strategiche per traghettare ioltre il PNRR, e agevolare un percorso di trasformazione digitale che sia duraturo e pervasivo. Nel corso di Missione Italia, l’eventodedicato al PNRR nei, sono state presentate l’Accademia deidigitali e la Mappa deiDigitali.L’Accademia è un luogo di formazione gratuito e aperto a tutto il personale dei, nato per accrescere le competenze e di project management legate al percorso di transizione digitale.