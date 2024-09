America’s Cup il maltempo ferma Luna Rossa | regate cancellate a Barcellona Il nuovo programma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Giornata di riposo forzato perche non è scesa in acqua a. Ilsta colpendo le coste catalane con una perturbazione intensa: fulmini e rovesci hanno portato l’organizzazione ad annullare ildi match race previsto per mercoledì pomeriggio. Una decisione più che comprensibile viste le condizioni avverse e le difficoltà riscontrate martedì. epa11577656 Switzerland's Alinghi Red Bull Racing team (L) and Italy'sPrada Pirelli team compete during Round Robin 1 of the 2024 Louis Vuitton Cup sailing competition in Barcelona, Spain, 01 September 2024. The winner of the Louis Vuitton Cup sailing competition determines the challenger in the 37th America's Cup to be held in October.