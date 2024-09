Sydney Sweeney non vede l’ora di tornare sul set di Euphoria

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Le riprese della terza stagione della serie HBO “” inizieranno a gennaio e la star, che interpreta Cassie Howard, è più che pronta. “Sono molto emozionata dia vestire i panni di Cassie“, raccontaalla rivista People in una nuova intervista. “È sicuramente uno dei personaggi più speciali per me e adoro la mia famiglia, quindi non vedo“.ha affermato che spera che la nuova stagione approfondisca gli aspetti più oscuri della personalità di Cassie. “Adoro la pazza Cassie, quindi più è pazza, meglio è per me“, racconta alla rivista.riferisce di essere all’oscuro della nuova stagione, però. “Sinceramente, non ne so nulla“, ha detto quando le hanno chiesto anticipazioni.