Sport in tv oggi martedì 3 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Non solo Paralimpiadi: non tutto losi concentra a Parigi, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in: inil tennis con gli US Open di tennis, il ciclismo con la Vuelta a España, e la vela con la Louis Vuitton Cup. Giornata ricca per gli US Open: si giocano i primi due quarti di finale dei singolari maschile e femminile, mentre si disputano tutti i quarti di finale dei doppi maschile e femminile, infine ci sarà la sfida importantissima di Sara Errani ed Andrea Vavassori, impegnati nella semifinale del torneo di doppio misto. Parte il secondo round robin della Louis Vuitton Cup di vela: doppia fatica per Luna Rossa, impegnata dapprima contro Team New Zealand, in una regata che non mette punti in palio, poi contro Orient Express, in una sfida valida per la classifica.