Pedofilo confessa 307 abusi sessuali su bambini ha lavorato anche negli asili nido in Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Il protagonista di questa agghiacciante vicenda si chiama Ashley Paul Griffith. Si tratta di undi 46 anni tra i più ricercati della storia. L’uomo, arrestato in Australia, si è dichiarato colpevole di 307 reatinei confronti diche gli erano stati affidati tra il 2007 e il 2022, in quanto educatore, in diversi centri per l’infanzia tra l’e l’Australia tra il 2007 e il 2022.Leggi: Padre e figlia, agenti fuori servizio, arrestano ladro seriale a Siracusa L’udienza preliminare del processo contro Ashley Paul Griffith si è tenuta il 2 settembre scorso davanti alla Corte distrettuale del Queensland, in Australia, davanti a circa 60 familiari delle sue giovanissime vittime. L’uomo hato di aver abusato dei piccoli e di aver filmato e fotografato le violenze.