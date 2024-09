Pavarotti nessuna iniziativa a Modena Creato un unico evento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Qualcuno ce lo ha pure domandato: “Ma per il 6 settembre, quali iniziative sono state organizzate ain memoria di Luciano?” E la risposta è semplice: quest’anno, per la prima volta, nel giorno dell’anniversario della scomparsa del tenorissimo in città non ci saranno concerti in sua memoria. Se ne organizzavano perfino due, uno il 5 settembre, più ‘classico’, un altro il 6, più ‘crossover’, fra lirica e pop. Quest’anno (17° dalla morte di big Luciano) non più. Una dimenticanza? No, una scelta. “NelBelcanto Festival abbiamo voluto far convergere tutti gli anniversari, i ricordi e le celebrazioni dei grandi cantanti della storia modenese – spiega il maestro Aldo Sisillo, direttore del teatro Comunale –.