Nordcorea rapporto svela gli introiti illegali del regime di Kim

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (askanews) – La Corea del Nord ha guadagnato più di 6 miliardi di dollari attraverso attività illecite negli ultimi sette anni. Lo stima l’Istituto per la strategia di sicurezza nazionale della Corea del Sud, che ha pubblicato unsull’economia grigiana. Ildi Pyongyang è sottoposto a sanzioni internazionale a causa del suo programma di armamenti nucleari e dei suoi lanci missilistici Secondo il, le entrate della Corea del Nord derivanti da attivitàtra il 2017 e il 2023, come il contrabbando di carbone, hanno raggiunto un totale di 6,29 miliardi di dollari. Ilha rilevato che le esportazionidi carbone dalla Corea del Nord hanno fruttato 2,15 miliardi di dollarinei sette anni presi in considerazione.