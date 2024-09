Maxcel scivola rimonta d’argento | Che rabbia | voglio l’oro nei 200

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) PARIGI (Francia) Un argento paralimpico.Amo Manu, 32 anni, è nato a Kumasi, in Ghana. Nel 2003 arriva in Italia e, fino al 2016, vive a Milano. Nel 2015 conosce Serena, che lo rende padre di Rayan e Ashley. A Bologna, zona Santa Viola, lavora come magazziniere fino all’incidente del 16 agosto 2017. Ci sono un paio di interventi per provare a salvargli l’arto inferiore sinistro. Nulla da fare, si arriva all’amputazione. Dall’amputazione al centro protesi Inail di Vigorso il passo è davvero breve.scopre di essere un talento della velocità. Tanto che un anno fa, sempre a Parigi, conquista due volte il titolo mondiale nei 100 e nei 200, categoria T64. Logico che, con queste premesse, Amo Manu, puntasse al bersaglio grosso. Anche se, almeno ai Giochi, è all’esordio.