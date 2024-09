Macerata rinnova il Consiglio provinciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Sono 709 gli elettori chiamati al voto il 29 settembre per scegliere i nuovi componenti deldi. Si tratta dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica nei 55 Comuni del Maceratese. Sulla base della legge Delrio, infatti, ildeve essereto ogni due anni, a differenza del presidente della Provincia (Sandro Parcaroli, nella foto), che invece resta in carica quattro anni. A scegliere i 12 componenti dell’assise sono i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data di svolgimento delle elezioni. I Comuni sono suddivisi in base alle fasce demografiche di appartenenza: Comuni fino a 3.000 abitanti – 337 elettori; Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti – 91 elettori; Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti – 121 elettori; Comuni con popolazione superiore a 10.