LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Gilli chiama Raimondi Risponde! Altri due ori per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:20 Splendidi questi due ori dei campionissimi. Italia che torna a risalire nel medagliere alle spalle di potenze del calibro di Gran Bretagna e Cina. Ora circa 15 minuti di pausa prima dell’ultima finale giornaliera, quella dei 100 farfalla femminili S10. 20:18 OROOOOOOO STEFANOIIII!! Minuti di gloria alla Defense Arena per ilitaliano grazie alle nostre stelle! Stefano resiste al rientro dell’ucraino dopo una subacquea spettacolare e conquista il suo terzo oro in 55.02. Bronzo all’australiano Safy, quinto Riccardo Menciotti. 20:17 Passaggio a metà gara con Stefanoche insegue di soli 3 centesimi l’ucraino Nimchenko. 20:14 Ancora emozioni azzurre con Riccardo Menciotti e Stefanoimpegnati nei 100 farfalla S10.