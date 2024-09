Lanterns | Josh Brolin sarebbe stato contattato per un importante ruolo nella serie del DCU di James Gunn

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 3 settembre 2024) Ebbene sì: sembra che l’interprete di Thanos possa passare, da un momento all’altro, da casa Marvel a casa DC Studios. Come condiviso in esclusiva da Nexus Point News, infatti, aofferto ildi Hal Jordan, la famosa Lanterna Verde,nuovadel DCU intitolata. Alcuni fan potrebbero rimanere sorpresi da questa scelta di cast, aspettandosi, per il personaggio, un interprete più giovane. In realtà, la scelta disembrerebbe essere in perfetta linea con la breve sinossi delladata da HBO: Lasegue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America.