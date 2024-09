James Gunn risponde ai rumors secondo cui Chris Pratt sarebbe in trattative per entrare nel DCU

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 3 settembre 2024) Di recente,ha assunto la carica di CEO di DC Studios, ed essendo molto attivo sui socialspesso su Threads alle teorie e alle voci dei fan e fornisce aggiornamenti sui progetti in fase di sviluppo. Le ultime voci sui nuovi film del DCU vedonoal centro dell’attenzione poiché potrebbe essere scelto come uno degli eroi del franchise, Hal Jordan. Ultimamente, il regista ha postato su Threads un’immagine dei vecchi fumetti di Batman, Robin e Superman in occasione della festa americana che celebra i successi dei lavoratori americani, con la descrizione: “Buon LaborDay, che possiate godervi il tempo vivendo il momento con i vostri cari”. Insieme ai messaggi di auguri per la celebrazione, molti fan hanato chiedendo spiegazioni sui rumor riguardanti le nuove saghe della DCU.