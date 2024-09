IsraeleAnp | timori attacco Cisgiordania

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 3 settembre 2024) 16.10 C'è un altissimo allarme per un possibileterroristico in, simile a quello del 7 ottobre. Lo ha detto un funzionario israeliano a Sky News. "Insieme all'Autorità nazionale palestinese temiamo la possibilità di undiffuso in uno degli insediamenti o all'interno d'Israele",ha detto "L'Iran trasferisce denaro e armi inper trasformare la regione in un campo di battaglia". L'attenzione è sul Nord della,ma si monitorano anche le minacce a Sud,spiega.