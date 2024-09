Il film di Federico Zampaglione |  The Well

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Il 3 settembre sarà disponibile in streaming sulle principali piattaforme il. Uscito nelle sale l’1 agosto – distribuito dalla coraggiosa Iperuranioin collaborazione con CG Entertainment.ha debuttato al 7° posto del Box Office. Grazie al passaparola e al sostegno degli appassionati, ilha continuato per tutto il mese a ottenere ottimi risultati arrivando a superare i 17K spettatori: ad oggi è ilhorror italiano completamente indipendente più visto degli ultimi 15 anni. IlA livello internazionale è stato venduto in oltre 104 Paesi nel mondo. Segnando così un altro importante record per undi genere italiano. Straordinaria l’accoglienza del pubblico in Vietnam dove è uscito in sala il 23 agosto raggiungendo l’8° posto della classifica.