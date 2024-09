Francesco Muglia chi è l’affascinante marito di Annalisa e cosa fa nella vita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024)è ildiScarrone. Ha 43 anni, è nato a Padova ma vive a Genova ed è un manager e vicepresidente del marketing di Costa Crociere. La coppia è convolata a nozze lo scorso luglio, con una romantica cerimonia in riva al mare. La storia d’amore traè diventata di dominio pubblico solo lo scorso maggio, quando sono apparse le pubblicazioni affisse in comune a Savona. I due si sarebbero incontrati per la prima volta nel 2020, quando la cantante è stata special guest a bordo di una delle navi della compagnia Costa Crociere, la Costa Smeralda.fu scelta dalla compagnia in occasione della firma dell’accordo per la sponsorship del Padiglione Italia all’Expo Dubai 2020. Proprio in quell’occasione tra i due potrebbe essere scoccata la scintilla.