Firenze Jazz Festival undici giorni con i talenti del bepop

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 - Superare l'effimero. Coinvolgendo realtà diverse, sostenendo i giovani artisti e promoter, connettendo soggetti ed esperienze sul territorio: è la strada percorsa da sette anni dal, la manifestazione organizzata da Centro Spettacolo Network Soc. Coop in partenariato con le associazioni Music Pool e Music Concentus. Ildiretto da Francesco Astore e Ilaria Perna riparte dal main stage in Piazza del Carmine per raggiungere altre nove location della Città Metropolitana, con una programmazione ricca e variegata che abbraccia- dal 4 al 15 settembre - di concerti ad ingresso interamente gratuito.