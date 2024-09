Fan disposti a pagare più di 7mila euro | bufera per i prezzi gonfiati dei biglietti degli Oasis Il Governo britannico interviene per indagare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Lunghe code, diverse ore di attesa e i siti di vendita completamente in tilt. Per i fan, il 31 agosto acquistare idel tour 2025 è stata un’odissea infinita. A fronte di milioni di richieste, solo i più fortunati sono riusciti ad assicurarsi un posto allo stadio per una delle diciassette date disponibili. Un sogno – soprattutto per i figlianni 80 e 90 – quello di cantare con gli irresistibili fratelli Gallagher e il loro popolo, a 15 anni dall’ultima volta. La sera dello scorso sabato è terminata, però, con pochi sorrisi e molta delusione. Un numero esiguo di appassionati è riuscito a ottenere un tagliando per il concerto e il giorno successivo, domenica primo settembre, a centinaia hanno lamentato l’uso di “dinamici” da parte dei sistemi di vendita.