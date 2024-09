Djokovic in ginocchio | così un vero dramma

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 3 settembre 2024)in: per ritrovare il serbo in una situazione del genere dobbiamo tornare assai indietro nel tempo. Cosa sta succedendo Gli anni passano per tutti, purtroppo. Anche per quegli atleti che sono al top mondiale. Ma il fisico ad un certo punto dice basta oppure ti manda segnali che per forza di cose devi assolutamente tenere in considerazione.(Lapresse) – Asromalive.itE in questo 2024, Novak, il tennista più vincente della storia, di questi segnali ne ha ricevuti tanti. Ma nonostante questo si è preso anche l’ultimo tassello che gli mancava, quell’Olimpiade che lo ha reso davimmortale. Ha vinto praticamente tutto quello che era possibile vincere, ha dimostrato di essere il numero uno assoluto. Ma ha pagato sicuramente, agli Us Open, lo sforzo profuso in agosto.