Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 3 settembre 2024) Pasta, pizza, panini e, naturalmente, ilstesso. Ilno, che si tratti di una croccante pagnotta casereccia, una ciabatta, un trancio di focaccia o un cestino di grissini, è presente a tavola come preludio al pasto. Tuttavia, ci sono alcune aggiunte alche moltisi aspettano, ma che in genere non trovano nei ristorantini. Olio d'oliva con aceto balsamico, aglio e formaggio Il turista che desidera sembrare uno del posto, deve rinunciare a queste cose. Il companatico che inon troveranno sulle tavole dei ristoranti inOlio e aceto (balsamico) Non si sa bene l'origine dell'olio e balsamico da inzuppo. Eppure c'è uno strano e diffusissimo Mandela Effect: tutti (al di fuori dell') sembrano credere che nel bel paese mangiamo ilinzuppato nell'olio d'oliva nella ciotolina con "l'occhio" di aceto esclusivamente balsamico.