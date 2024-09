Bebe Vio | Non siamo più eroi come si pensava una volta ma atleti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2024) La Repubblica intervistaVio atleta paralimpica specialista nel fioretto. Domani salirà sulla pedana del Grand Palais, location che ha emozionato tanti campioni delle Olimpiadi. «andati a vederlo: c’è chi è corso in bagno a vomitare, chi piangeva, chi non parlava più. È stato super emozionante, palazzetti così belli è raro averli. È magico riuscire a fare quel che sogni da tanto in un luogo così bello, possente, immenso. Non vedo l’ora».Vio: «Vogliamo far passare, l’ironia su qualsiasi cosa» A poche ore dalla gara di domani,Viosta vivendo la sua terza Paralimpiade rispetto alle altre? «A Rio 2016 provavo l’emozione della prima. Tokyo è stata bella perché segnava la rinascita dopo il Covid: noi ci tenevamo tantissimo, io venivo da un brutto infortunio, è stato un miracolo esserci (aveva rischiato la vita per una grave infezione, ndr).