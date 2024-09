Alla Tenuta di Frassineto torna Aperiwine Party

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Arezzo, 3 settembre 2024 – Venerdì 6 settembre 2024, dalle ore 19.30 alle ore 23.30,di” per il suo ultimo appuntamento estivo. Nella strada vicinale del Duca, in località(Arezzo), si rinnova ancora una volta il connubio tra i migliori vini della cantina e le eccellenze gastronomiche del territorio aretino per una serata unica. La dimensione incantata che avvolge lanelle sere d’estate e la magia della chitarra di Andrea Ciotti introdurranno i partecipanti a una apericena dal menu gustoso, con tanti prodotti della tradizione locale, da abbinare a un calice di vino.