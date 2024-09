Aggressione a Don Coluccia | la solidarietà del sindaco Gualtieri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) Ildi Roma esprime vicinanza e impegno per la sicurezza dopo l’al Quarticciolo Ildi Roma, Roberto, ha espresso la suaa Don Antonio, il sacerdote noto per la sua lotta contro la criminalità nelle periferie romane, che è stato recentemente aggredito durante un’iniziativa per la legalità a Quarticciolo.ha telefonato a Don, manifestando la piena vicinanza sua e dell’amministrazione capitolina. “Roma Capitale è al fianco di Done di tutti coloro che combattono per la sicurezza e la legalità nei nostri quartieri,” ha dichiarato il. Ha inoltre ribadito l’impegno dell’amministrazione a collaborare con tutte le istituzioni competenti per rispondere in maniera compatta alle vigliacche minacce subite dal sacerdote, affinché prevalgano sicurezza e legalità sul territorio.