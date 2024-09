Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembrelaa te’.La distribuzione della nuovadestinata allemeno abbienti inizierà lunedì 9 settembre, come annunciato dal ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare. “Dal Governo Meloni un aiuto concreto”, ha detto Lollobrigida. L’importo, grazie alle maggiori risorse dedicate (600 milioni), l’importo dellapasserà dai 382 euro ai 500. IBeneficeranno della1.330.000 nuclei familiari, con reddito Isee inferiore a 15.000 euro. Come fare ad averla Lapuò esser ritirata agli uffici postali dopo aver ricevuto la comunicazione dal Comune di residenza. Per i possessori della, che abbiano ianche nel, l'importo di 500 euro si ricaricherà automaticamente.