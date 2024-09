Premier League terza giornata | il Liverpool strapazza lo United pari Arsenal ok City

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Milano, 2 settembre 2024 - Ci pensa sempre Erling Braut Haaland. Il norvegese mette a segno la prima tripletta stagionale nella sfida contro il West Ham e il Manchestersi prende la vetta solitaria della. Nella, l'pareggia contro il Brighton e perde i primi punti in ottica titolo, stesso risultato per il Chelsea che non va oltre l'1-1 contro il Crystal Palace. Sandro Tonali torna in campo dopo la squalifica e tutto St. James' Park lo accoglie con una ovazione e uno speciale striscione in curva che da il bentornato al "miedfield Maestro", ovvero il maestro del centrocampo. Ripercorriamo i risultati delladi, l'ultima prima della sosta per le nazionali. Tutti i risultati dellaTerzo turno diche si divide tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.