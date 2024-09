NXT No Mercy | La Chase U implode dopo aver perso i titoli di coppia Ridge Holland è una furia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ieri notte a NXT Noe Andrewhanno difeso idicontro il duo formato da Axiom e Nathan Frazer. Il match è stato combattuto e ha catturato l’attenzione del pubblico di Denver, Colorado. Da una parte la velocità e l’agilità degli sfidanti, dall’altra la potenza dei campioni, soprattutto con. Alla fine hanno avuto la meglio Axiom e Frazer che si sono quindi laureati nuovi NXT Tag Team Champions. Subitola fine del match il dramma. LadiSubitodi, la situazione è degenerata in casaU. Ladisi è abbattuta sui compagni di stable.li ha demoliti tutti, con Thea Hail in lacrime a guardare. Il pubblico ha assistito al turn dicantando “one more time” di fronte ai colpi del britannico. Ora resta da capire cosa ne sarà dellaU.