Modugno | Osimhen voleva il Psg

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Francesco, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte durante Marte Sport Live. Queste le sue parole: “Sul casoe la sua mancata cessione è successo che tutti hanno perso una grossa opportunità. Tuttino fare un grosso affare, da De Laurentiis allo stesso Victor, che è un’azienda con gli scarpini al piede. Alcune squadreno approfittare di una situazione complicata ed esasperata. Il giocatore ha manifestato la voglia di andar via e, adesso, resta fuori rosa. Il Napoli riteneva quasi impossibile sostenere il suo stipendio, a due anni dalla scadenza del contratto. Al momento,è anche senza sponsor tecnico personale: è un fattore che non contribuisce ad essere sereni. Si è persa una grande opportunità. Il calciatore avrebbe accettato di andare in Arabia, anche se non era la sua destinazione preferita.