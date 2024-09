Milan i dubbi su Fonseca e il fantasma di Pioli

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024) La partenza choc del campionato dele le difficoltà di Pauloa farsi comprendere e seguire dai calciatori, non ultimo l'ammutinamento in campo di Leao e Theo Hernandez contro la Lazio, hanno riaperto una ferita mai chiusa nell'animo dei tifosi rossoneri. Due punti in 3 partite (7 in meno rispetto alla scorsa stagione), 6 gol subiti quasi in fotocopia e la sensazione di non aver corretto i difetti dello scorso inverno nonostante un mercato da 70 milioni di euro investiti: per colpa di chi? Dibattito aperto con sul banco degli imputatiche non sembra entrato nel cuore dei suoi giocatori e che certamente non lo è in quello deiisti.