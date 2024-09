Manuel Bortuzzo in finale alle Paralimpiadi È ciò che ogni atleta sogna Sport e spettacolo mondi diversi | la squadra è famiglia e amicizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024), per la prima volta in gara ai Giochi Paraolimpici di Parigi 2024, ha conquistato il secondo posto nelle batterie dei 100m rana categoria SB4 e si è assicurato una corsia nellain programma per la serata di oggi, 2 settembre. Con un tempo di 1:43.32, l’azzurro – 25 anni, tesserato con le Fiamme Oro – si è classificato in seconda posizione dietro al greco Antonios Tsapatakis ed è arrivato incon il terzo miglior tempo complessivo. La seconda batteria è stata vinta dal russo Dmitrii Cherniaev (iscritto come “neutrale”), già detentore del recordale, che ha ancora una volta dato prova di straordinario talento: sarà lui l’avversario da battere in. I riflettori italiani, però, sono puntati sull’triestino, che insegue le Olimpiadi dall’età di 5 anni.