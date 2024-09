Le tavole di Roberto Innocenti non mentono e incantano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Firenze, 3 settembre 2024 - Una sintesi rara tra raffinatezza e poesia, anche quando la favola richiede sorriso e ironia, o commozione. Povera fata turchina, come non piangere davanti a te che non ci sei? Come non pentirsi per il tuo morire d'amore? Chi non ha visto quelle immagini bellissime disegnate da, davanti alle quali ci siamo commossi senza sapere chi era l'autore che aveva rappresentato uno dei passaggi più delicati dell'immenso Pinocchio? Bisogna fare qualcosa per dare futuro all'opera figurativa di(Bagno a Ripoli, 1940), i cui preziosi disegni, compresi quelli per 'Pinocchio', sono stati esposti in una mostra, allestita e prorogata il più possibile da Mus.e nelle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi, dal 22 febbraio al 25 agosto, e visitata da 104 mila persone.