La principessa Martha Louise e lo sciamano Durek Verret si sono sposati | le nozze sotto gli occhi del Re di Norvegia Tutto per Netflix

(Di lunedì 2 settembre 2024) La scelta di celebrare lecon rito privato non è bastata a tenere lontane le critiche. E nepiovute tante sulle testa delladi. Il motivo? Il suo matrimonio con lo ‘di Hollywood’,, simbolo, secondo i giornali norvegesi, delle aspirazioni personali della 52enne. Per le, lanon si è avvalsa del rito classico di un matrimonio reale, ma ha preferito una cerimonia privata. Nonostante gli scandali dovuti alle dichiarazioni dello sposo, che si autodefinisce come uno ‘’, la festa si è tenutaglidel monarca Harald V di, della Regina Sonja e del resto della famiglia reale. Oltre 350 gli invitati alla cerimonia, che si è tenuta nella splendida cornice di Geiranger.