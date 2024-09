Jasmine Paolini può ancora eguagliare Francesca Schiavone | gli incroci agli US Open per diventare n 4

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024)è stata eliminata negli ottavi di finale degli US2024 di tennis, incassando in tutto dall’inizio del torneo 240 punti per il ranking WTA: l’azzurra nel ranking dello scorso lunedì si trovava al quinto posto a quota 5168 punti, mentre al momento è al numero 4 virtuale con 5398, avendo guadagnato una posizione e 230 punti netti., infatti, lunedì 9 settembre scarterà i 10 punti degli US2023, in quanto lo scorso anno uscì all’esordio nel torneo statunitense: qualora almeno il 4° posto fosse confermato a fine torneo,andrebbe a ritoccare il best ranking, avendo raggiunto il numero 5 del mondo il 15 luglio scorso, dopo Wimbledon, ed inoltre andrebbe anche adil miglior piazzamento di, raggiunto per la prima volta il 31 gennaio 2011, dopo gli Australian