IA EY | Italia al terzo posto big Europa per uso Intelligenza artificiale

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (Adnkronos) – L’è altra i principali paesi Ue e la Svizzera, ad aver adottato l’, preceduta da Spagna e Svizzera: il 24% dei lavoratorini è già al lavoro con l?, 46% prevede un boom nei prossimi tre anni. È quanto emerge dalla prima edizione dello studio ‘EY Italy AI Barometer’ realizzato da EY, che ha coinvolto oltre 4700 manager di 9 Paesi europei.L?AI è tra le priorità di investimento del prossimo anno per 1 azienda su 3. Tra i settori che investiranno maggiormente i servizi finanziari, il settore immobiliare e il retail e consumer products. I settori energetico, finanziario e media/telecomunicazioni sono avanti nell’adozione dell’AI, con il 52% dei rispondenti che si sente preparato per un’implementazione corretta, al contrario del settore pubblico in cui prevale una incertezza sulle competenze.