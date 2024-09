Ha chiesto alla propria Nazionale di non essere convocato | c’entra anche Conte!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un calciatore del Napoli hadiescluso dai convocati. Si tratta di una vera dimostrazione d’amore. Il mercato è terminato e di conseguenzai colpi in entrata in casa Napoli. La situazione, adesso, è ben definita con gli azzurri che hanno una rosa completagrazie ai tanti acquisti messi a segno dal presidente Aurelio De Laurentiis. Uno degli uomini più corteggiati d’estate, è stato senza dubbio Romelu Lukaku. Quest’ultimo, da sempre ai margini del progetto Chelsea, non ha fatto altro che aspettare il Napoli, o meglio il Napoli di Antonio. Infatti, proprio l’allenatore azzurro ha creduto ciecamente nelle qualità del belga. Fin dal suo arrivo in città, il neo tecnico ha sottolineato la voglia e la volontà di riaccogliere l’attaccante che ha contribuito alle vittorie dell’Inter.