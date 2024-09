Grave incidente sulla Chiantigiana centauro ferito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024)della strada nel pomeriggio di ieriregionale 429, nel comune di Castellina. Ha riportato conseguenze serie un(nella foto, i primi soccorsi ad opera del personale attivo sulle ambulanze inviate dall’emergenza del territorio). L’uomo, che a quanto risulta viaggiava in compagnia di altri tre motociclisti in sella ai rispettivi mezzi a due ruote, per cause in corso di accertamento ad opera dei Carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi, avrebbe perduto il controllo della moto, subendo, nell’impattosede stradale, probabilmente varie fratture. Alcuni residenti della zona - siamo nella località Le Fioraie, a sei chilometri dal centro abitato di Castellina in Chianti - sono accorsistrada principale per sincerarsi dell’accaduto e per allertare i soccorritori giunti poi sul luogo dell’