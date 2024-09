Fermati due quarantenni per furto di alcolici | scoperti a Sansepolcro mentre tentavano la fuga

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 2 settembre 2024) Due uomini, originari dell’Est Europa, sono statidai Carabinieri dell’Arma dierano in transito trae Anghiari, a bordo di un’utilitaria. I due sono stati bloccati dopo che diverse segnalazioni sono giunte ai militari: in due esercizi commerciali di, i sospetti si erano allontanati senza pagare, utilizzando un bancomat collegato a un conto corrente privo di fondi. Una volta giunti alla cassa, fingevano di dover prelevare del denaro contante dall’auto, ma invece fuggivano senza saldare il conto. I malfattori erano riusciti a sottrarre numerose bottiglie di birra e superdi pregiate etichette, tentando di allontanarsi sulla strada per Anghiari.