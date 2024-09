Controlli notturni e fototrappole | pioggia di multe contro chi abbandona rifiuti a Fondi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – Prosegue l’attività di monitoraggio del territorio, mediante appostamenti e rotazione dellein tutto il territorio comunale, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei, notevolmente aumentato durante il periodo estivo. Mentre sul litorale sono emerse criticità legate all’intenso flusso turistico, nel centro storico e, in generale, nell’area urbana, telecamere esul territorio in orari strategici hanno consentito di individuare diversi episodi di abbandono. Gli agenti del locale comando di Polizia Locale sono riusciti a identificare e sanzionare diversi cittadini, sia italiani che stranieri, sorpresi a gettarenei pressi di isole ecologiche adibite alla raccolta di piccoli scarti, parcheggi, marciapiedi, contenitori per la raccolta di deiezioni canine e non solo.