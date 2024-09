Atletica Palio Città della Quercia 2024 | a Rovereto presente anche Tamberi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tutto pronto per il via al, giunto alla 60esima edizione. Il meeting su pista più antico d’Italia, che rientra nel circuito Continental Tour Silver di World Athletics, prenderà il via domani, martedì 3 settembre, alle 18:30, e vedrà protagonisti adiversi grandi nomi dell’mondiale. Tra tutti Gianmarco, che dopo il terzo posto al Golden Gala di Roma torna di nuovo in pedana per una gara che vedrà impegnatoStefano Sottile, che a Parigiha trovato il suo primato personale, sfiorando il podio. A proposito del Golden Gala, poi, in garail giamaicano Beckford, secondo all’Olimpico. Tra gli altri azzurri, Zane Weir, campione europeo indoor in carica e primatista del meeting, e Nick Ponzio sfideranno il bronzo olimpico Raijndra Campbell nel getto del peso, gara che ha visto il forfait dello statunitense Joe Kovacs.