Almodovar A favore dell’eutanasia e contro i discorsi d’odio

(Di lunedì 2 settembre 2024) VENEZIA (ITALPRESS) – “Per me The Room Next Door è come cominciare una nuova era: fare un film in inglese per me è come fare un film di fantascienza. Le protagoniste sono donne di New York ma appartengono a una condizione sociale che conosco, sono stato davvero felice perchè pensavo che avrei avuto più problemi con la lingua non lo è stato: Julianne Moore e Tilda Swinton hanno capito esattamente il tono con cui volevo raccontare questa storia. Contenimento e commozione, ma senza melodramma: vedere assieme Julianne e Tilda alla Mostra ci rende fortunati”. Così il regista Pedrooggi alla conferenza stampa del film The Room Next Door, presentato in Concorso alla Mostra del cinema di Venezia, interpretato da Julianne Moore e Tilda Swinton e incentrato sul tema. “E’ difficile parlare della morte.