Tennis | dopo l’eliminazione di Djokovic agli Us Open siamo davvero alla fine di un’epoca

(Di domenica 1 settembre 2024) Non accadeva dal 2002. Esattamente 22 anni, la stagione della racchetta si chiuderà senza che uno dei famosi Big Three, Federer, Nadal e Nole, riesca a vincere un torneo dello slam Ci sono epoche che segnano la storia. Ci sono uomini che marcano indelebilmente queste epoche e nelè indubbio che, nella sua centenaria storia, mai c’era stato un momento dove tre campioni assoluti si contendevano ogni torneo lasciando a tutti gli altri soltanto le briciole.al terzo turno didegli Stati Uniti in corso di svolgimento a Flashing Meadow, ha cancellato l’ultima possibilità a disposizione del serbo per continuare l’incredibile striscia di almeno un torneo dello slam vinto o dal fenomeno svizzero, o dal campione spagnolo o dall’incredibile serbo, dal 2002 ad oggi. Si è chiusa l’era dei Big Three – Cityrunmors.