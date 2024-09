Stress da infertilità | come gestire le emozioni

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 1 settembre 2024) L’è una condizione che può avere ripercussioni significative su vari aspetti della vita di una persona. Non solo può influenzare le relazioni familiari e amicali, ma può anche creare difficoltà economiche e tensioni all’interno della coppia, fino a compromettere la vita sessuale. In sintesi, l’può causare. Le ricerche indicano che le donne che affrontano problemi dipossono sperimentare livelli di ansia e depressione simili a quelli riscontrati in pazienti con malattie graviil cancro, le patologie cardiache e l’HIV. Purtroppo, molte società non riconoscono l’una malattia, e spesso le coppie vengono ingiustamente incolpate della loro condizione.